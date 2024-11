Messina, inaugurata l'aula immersiva all'IC Evemero

Si tratta del momento conclusivo di un progetto articolato, che ha interessato vari plessi dell’istituto e ha permesso di incrementare e perfezionare la transizione digitale già avviata, trasformando un numero di aule e di spazi tradizionali in ambienti di apprendimento che consentono esperienze di realtà virtuale ed aumentata e la creazione e gestione di ambienti virtuali per una didattica innovativa ed un apprendimento attivo. La scuola ha pienamente raggiunto il target e i milestones assegnato dal Ministero. L’ Immersive area realizzata è un ambiente immersivo a triplo schermo, con videoproiettori a tecnologia laser e ottica ultracorta, e interattivo sia con penne digitali che con il tocco delle dita. Il sistema include un media server corredato di pc di controllo e contenuti interattivi (scene 3D, strumenti educativi, video…), lezioni preimpostate e tools di varie materie.

L’ambiente, vivace e colorato, è attrezzato con arredi modulari innovativi (tribune mobili e pouf) in grado di creare setting di aula flessibili. Alla cerimonia hanno partecipato, accolti dalla dirigente Angela Mancuso, gli assessori all’Istruzione Liana Cannata e alla Cultura Enzo Caruso, sottolineando come “le moderne tecnologie e i linguaggi digitali costituiscano una preziosa opportunità formativa volta a supportare nuovi modi di insegnare”; il presidente della VI Circoscrizione Francesco Pagano, il maresciallo della stazione dei Carabinieri di Ganzirri Mauro Romano e il presidente del consiglio d’Istituto Massimo Costanzo. L’aula è stata benedetta dal diacono Saverio Falcone e subito dopo una rappresentanza di alunni, coordinati dal docente animatore digitale Meloni, ha fatto una breve dimostrazione delle molteplici funzionalità dell’aula immersiva. “Sono molto soddisfatta del lavoro sinergico svolto dall’intera comunità scolastica, che ci ha consentito il raggiungimento di questo traguardo, un altro tassello aggiunto al percorso di crescita che portiamo avanti per il bene degli alunni”, ha detto Mancuso. L’evento è stato allietato dall’esibizione di due alunni della classe di strumento musicale di clarinetto - Marco Bonomo - e di violino Pietro Santoro.