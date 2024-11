Messina, ieri sei incidenti in città: in prognosi riservata un uomo che con lo scooter si è scontrato con una motoape

Quella di ieri è stata un'altra giornata tragica sulle strade di Messina. In serata l'incidente costato la vita a Eliseo Scarcella sulla via Adolfo Celi, in mattinata, intorno alle ore 10.30, in via Catania all altezza di Palazzo Palano, c'è ne stato un altro tra una motoape e un ciclomotore. Il conducente del mezzo a due ruote è ricoverato in prognosi riservata al policlinico e le sue condizioni sono stazionarie. Questi i due episodi più gravi nell'arco di una giornata in cui ben 6 incidenti si sono registrati che hanno rischiesto l'intervento della polizia municipale. In quelli più gravi è intervenuta la sezione infortunistica al comando dell'ispettore Giovanni Arizzi per ricostruire la dinamica dell incidente e stabilire le responsabilità.

Il personale di questo reparto, in una fase in cui si trova in organico ridotto, ultimamente è particolarmente impegnato a causa dei numerosi incidenti che si stanno registrando, alcuni dei quali mortali come quelli costati la vita a Giuseppe Ingemi e Eliseo Scarcella.