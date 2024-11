Lipari, paura ad Acquacalda per una forte mareggiata: impraticabile la litoranea

Ore di grande apprensione per i residenti nell’abitato costiero di San Gaetano, nella frazione liparese di Acquacalda. Le onde, alte anche diversi metri, non solo stanno investendo ed allagato la sede stradale, scardinando l’asfalto in più punti, ma si spingono, con violenza, sin dentro le pertinenze delle abitazioni. Buona parte della strada litoranea risulta, di conseguenza, impraticabile, costringendo i cittadini che si devono spostare verso le altre parti dell’isola ad allungare il tragitto, sulla non meno pericolosa provinciale Acquacalda – Quattropani.