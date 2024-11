La tragica scomparsa di Eliseo Scarcella, lacrime e tanti ricordi per il "maestro buono"

"Oggi è un giorno triste per noi. La SSD UniMe, in tutte le sue componenti, piange la scomparsa del nostro istruttore e tecnico Eliseo Scarcella, scomparso tragicamente in un incidente stradale avvenuto ieri sera. Vicini nel dolore, porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Avvisiamo che per tutta la giornata di oggi saranno sospese le attività programmate a Palazzo Mariani, mentre le attività della Cittadella Sportiva Universitaria saranno sospese fino alle 14 di oggi".

Un ricordo di Eliseo Scarcella arriva anche da Nino, Micali , il presidente della vecchia società universitaria che lo aveva accolto 11 anni fa, lo ricorda con profonda commozione. “Penso che quegli anni gli siano serviti a completare il suo percorso sportivo e la sua formazione in ambito professionale. Testardamente in età avanzata si era laureato in scienze motorie sport e salute , coronando una vita di sacrifici dedicata alla famiglia e allo sport. Eliseo era un uomo di grande generosità, un compagnone nella vita di tutti giorni, ma forte e severo nello svolgimento del suo lavoro. Di lui mi piace ricordare i momenti trascorsi insieme e non sono stati solo quelli legati allo sport. Oltre ad essere una buona forchetta era un eccezionale cuoco. Eliseo non faceva mai mancare il suo contributo nell’organizzazione generale delle attività in cittadella. Era apprezzato anche da tutti i settori sportivi del CUS che a turno si avvalevano delle sue competenze in materia di preparazione atletica e potenziamento fisico”. Affranto anche il prof. Daniele Bruschetta che ieri sera è stato tra i primi ad arrivare al Policlinico: "Eliseo lavorava con me da oltre dieci anni, un uomo straordinario. Una persona per bene, un professionista, ma soprattutto un uomo buono".

Gli ex allievi: "Addio maestro"

"Addio maestro… sei stato fondamentale nella crescita sportiva ed educativa di mia figlia. Adesso andrai ad allenare gli angeli" scrive il padre di una giovane atleta che sotto la guida di Scarcella ha ottenuto importanti traguardi. "Caro Maestro hai cresciuto tanti di noi, ci hai insegnato i tuoi valori e ci hai reso persone migliori, mi hai scritto sabato prendendomi in giro che mi sto facendo vecchio....sei parte del mio cuore e lo sarai per sempre. Grazie per tutto quello che sei stato e sarai per sempre, veglia su di noi e sulla tua splendida famiglia, ti voglio bene Maestro del mio Cuore", lo scrive sui social l’allievo Francesco Formica. "Maestro, non ci posso credere non ci sono parole per descrivere questo bruttissimo momento. Eri una persona eccezionale, intelligentissimo e fortissimo. Eri una forza della natura. Resterai per sempre nei nostri pensieri", scrive l’allieva Marlene Muscat.

Eliseo Scarcella aveva lavorato in passato anche nei locali della movida, come responsabile della sicurezza. E sono proprio alcuni dei protagonisti di quelle serate a ricordarlo. Maurizio Presente ne traccia un ricordo toccante: "Un amico, un maestro, una persona per bene buona e generosa, un uomo sincero e di antichi ideali, un pezzu i pani, come si diceva una volta. Non ci sono spiegazioni per quello che e’ successo ed e’ tanta la tristezza per chi abbia conosciuto Eliseo. L’unica consolazione è che forse il Paradiso aveva bisogno di uno come lui, per mettere un po’ di ordine da lassu’, con forza e determinazione, alle bruttezze di cui quotidianamente siamo passivi spettatori. Maestro Eliseo, nessuno ti dimenticherà mai, e rimarrai un esempio per tutti, per chi ha avuto il privilegio di conoscerti e per chi sentira’ parlare di te da oggi in poi. Rimarranno indimenticabili i tuoi occhi che emanavano bontà e serenità".

Alla stessa maniera Riccardo Pagano: "Ho conosciuto Eliseo Scarcella grazie ad un amico comune non riuscivo a camminare avevo problemi ad una gamba ed alla schiena i dottori non capivano quale fosse il problema. Quindi mi portarono da lui dopo pochi minuti mi disse hai un nodo nei tendini ti farò male ma te lo sistemo. Dolore assurdo ma mi guarì il giorno dopo giocavo a calcetto senza problemi. Da lì iniziammo a collaborare faceva la security mi dava sicurezza con quella sua voce e la sua tranquillità una persona per bene. Mi dispiace molto L ho rivisto a settembre per caso. In un periodo buio mi ha aiutato nel lavoro lo ricorderò sempre con affetto mi dispiace molto. Un atleta e un uomo formidabile".