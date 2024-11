Farmaci a domicilio a Capo d'Orlando: i rider corrono in aiuto degli anziani

Presto a Capo d’Orlando gli anziani con fragilità potranno ricevere i farmaci a casa grazie al progetto avviato a suo tempo nell’ambito del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, poi transitato all’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Palazzo Europa ha affidato all’azienda “Infoclic” di Capo d’Orlando il servizio di consegna a mezzo rider per l’importo di 170.629,20 euro.

Saranno quindi i giovani in sella ad un motorino a consegnare con le loro bici le medicine a casa degli anziani dopo che gli stessi li avranno ordinati alle farmacie convenzionate. Già prima nell’ambito del progetto finanziato globalmente con 663.980 euro Palazzo Europa aveva provveduto all’attivazione della piattaforma che gestirà il servizio consegnando nel contempo gli apparecchietti per le chiamate di soccorso. Il servizio di consegna con rider avrà la durata di 18 mesi e responsabile del procedimento è lacapo area Socio assistenziale di Palazzo Europa, Donatella Lazzaro.

Per l’attivazione del servizio mancano ancora alcuni step che dovrebbero essere completati entro la fine dell’anno.

Secondo le linee guida del progetto gli anziani non dovrebbero avere difficoltà ad utilizzare il servizio perché di facile approccio ma, nel caso di problemi di qualsiasi genere possono sia chiedere aiuto telefonicamente al proprio medico che al farmacista oppure direttamente al responsabile del portale.