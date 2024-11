Virus respiratorio sinciziale: al via le immunizzazioni per i neonati al Policlinico di Messina

Una malattia sottovalutata ma pericolosa “Il Virus Respiratorio Sinciziale – spiega la Prof. Eloisa Gitto, Direttrice dell’UOC di Patologia Neonatale e TIN – è la principale causa di ospedalizzazione nei neonati sotto l’anno di vita, con un tasso di ricoveri 16 volte superiore a quello per l’influenza. Ogni anno in Italia si stimano circa 600.000 casi di malattia da VRS nei neonati, con necessità di cure che includono accessi al pronto soccorso e ospedalizzazioni.”

Per sensibilizzare e informare le famiglie sulle misure di prevenzione, il 28 novembre, alle ore 15.00, presso il padiglione NI dell’AOU Martino (auletta secondo piano), si terrà un incontro informativo dedicato ai genitori. L’evento sarà occasione per approfondire le strategie di prevenzione e il percorso per accedere all’immunizzazione passiva.

È iniziata presso al Policlinico di Messina la somministrazione del nuovo vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (vrs) per neonati entro il primo anno di vita, con un’estensione prevista per i bambini fragili fino al secondo anno. L’iniziativa coinvolge gli ambulatori dell’UOC di Patologia Neonatale e TIN, dell’UOSD di Neonatologia e dell’UOC di Pediatria.

Il VRS è responsabile di condizioni gravi come bronchiolite e polmonite nei bambini più piccoli e, nel lungo termine, può contribuire allo sviluppo di problematiche respiratorie croniche, come asma e wheezing.

Nirsevimab: una nuova arma contro il VRS

La somministrazione di Nirsevimab, soluzione per l’immunizzazione passiva, rappresenta una novità nella prevenzione del VRS. “Nirsevimab – sottolinea la Dott.ssa Sara Manti, ricercatrice dell’Ateneo messinese – è destinato ai neonati e ai bambini fragili durante la loro prima stagione di esposizione al virus. Previene non solo le complicanze a breve termine, come bronchiolite, ma anche le conseguenze respiratorie a lungo termine. Inoltre, riduce la pressione sui sistemi sanitari e i costi associati.”

Un progetto di prevenzione per la comunità pediatrica

L’evento informativo nasce dalla volontà di fornire alle famiglie strumenti chiari e accessibili per proteggere i più piccoli. “L’obiettivo – dichiara la Prof.ssa Malgorzata Wasniewska, Direttrice dell’UOC di Pediatria – è diffondere la conoscenza sulle strategie di prevenzione finalmente disponibili per tutta la popolazione pediatrica.”