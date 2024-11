Taormina, sanzioni al Codice della Strada: una ditta esterna per le notifiche

La Polizia locale di Taormina è in affanno e ha bisogno di aiuti esterni, con nuovi costi a carico del bilancio comunale.

L’amministrazione comunale ha infatti deciso di affidare il servizio di supporto per la notifica dei verbali elevati dal Comando per le infrazioni al Codice della Strada e dopo aver avviato l’iter con l’avviso pubblico del 2 agosto, è stata espletata una manifestazione d’interesse e adesso è stato formalizzato l’affidamento.

Ad occuparsene sarà la società “Open Software Srl” di Mirano, in provincia di Venezia, il cui personale è risultato essere quello maggiormente dotato di specifiche competenze tecniche, specialistiche e informatiche con comprovate esperienze professionali, per una spesa di 37.200 euro oltre Iva e un impegno complessivo per un anno pari a 45.384 euro.

«L’organico del Comando di Polizia locale, negli anni in costante riduzione, non consente di eseguire con efficienza, efficacia e la tempestività che lo stato attuale richiede, ossia l’attività e la gestione ordinaria e accertativa dei verbali - evidenzia nella determina dirigenziale il responsabile dell’Area Amministrativa, Giuseppe Bartorilla - e i limiti imposti dalle norme in materia di personale non permettono di acquisire le risorse umane da destinare all’ufficio di Polizia locale e necessarie a garantire l’efficienza, l’efficacia e la tempestività del recupero del servizio di notifica dei verbali di illeciti amministrativi elevati dal Comando per le infrazioni al Codice della Strada».

Dunque per Palazzo dei Giurati è necessario affiancare il personale dell’Ufficio sanzioni nell’esecuzione delle attività di gestione ordinaria, istruttoria e aggiornamento delle pratiche, per l’aggiornamento della banca dati e degli archivi dei contribuenti e dei ruoli e per le attività di accertamento dei verbali. Tutte attività che finora erano state svolte internamente dai dipendenti comunali.

L’organico della Polizia locale, però, ha subìto un ridimensionamento per le scelte adottate negli ultimi mesi dall’Amministrazione del sindaco Cateno De Luca, a partire dal trasferimento del comandante Daniele Lo Presti all’Area Tecnica e dal contestuale spostamento di altre tre unità in vari settori della macchina comunale, compresa quella che si occupava dell’invio dei verbali per la contestazione delle violazioni al Codice della Strada rilevate durante i servizi esterni. Dunque un servizio che in precedenza veniva garantito a costo zero e che adesso costerà 45.384 euro per un anno.

Eppure la riorganizzazione della macchina amministrativa, con l’eliminazione del Corpo di Polizia locale come “Area” autonoma con annessa posizione organizzativa del responsabile (corrispondente al comandante), che comportava una spesa di circa 12.000 euro l’anno, è stata giustificata con la necessità “di contenimento e controllo della spesa corrente, di razionalizzazione ed aggregazione delle funzioni e di miglioramento continuo dei processi, in una logica di perseguimento di obiettivi volta al superamento della logica strettamente funzionale”. Senza personale, però, i risultati non possono arrivare.