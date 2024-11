Rassegna stampa 20-11-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, la "nuova" Amam al debutto: "Le sorgive stanno risalendo"

LA TRAGEDIA

Messina, la passione per le moto e per il lavoro: indagini sull’incidente che ha strappato ai cari Giuseppe Ingemi

PONTE SULLO STRETTO

Ponte sullo Stretto: «Nessun allarme di problemi geologici»

IN CITTA'

Stadio Scoglio, PalaRescifina e Villa Dante, ora il Comune di Messina fa cassa: ecco quanto costeranno

Tassa di soggiorno a Messina: così il Comune vuole ridurre l'evasione

IN PROVINCIA

Le truffe all’Agea sui Nebrodi: nuovo sequestro per Gino Calcò Labruzzo

"Cacciata dopo 40 anni senza alcun preavviso". Dipendente fa causa al Comune di Barcellona

Notti insonni sulla riviera di Milazzo, cane abbaia in continuazione: presentata una denuncia