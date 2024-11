Messina, le reliquie di Santa Teresa di Lisieux in Cattedrale

Le reliquie di Santa Teresa di Lisieux e dei suoi santi genitori Luigi e Zelia Martin hanno fatto tappa in Cattedrale prima di lasciare la Sicilia alla volta della Puglia. Ad accoglierle, insieme a una folla di fedeli ma anche tanti turisti che hanno potuto ammirare la bellezza delle urne e fermarsi a dire una preghiera, il delegato arcivescovile mons. Roberto Romeo che ha presieduto la celebrazione. Sono stati giorni di grazia per l'arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela dove le reliquie di Santa Teresa del Bambino Gesù sono giunte mercoledi scorso. Prima tappa della peregrinatio, coordinata per la Sicilia e la Calabria dal diacono Maurizio Ferrara, alla chiesa parrocchiale di Montepiselli intitolata alla religiosa carmelitana morta giovane; il Tempio di Gesù Sacramentato S. Orsola dalle Ancelle Riparatrici e poi a Montalbano Elicona. Oggi il saluto in Cattedrale.