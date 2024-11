Messina, la Polstrada sale in cattedra per promuovere l'educazione stradale e ricordare le vittime di incidenti

La terza domenica di novembre, ricorre la "Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada", proclamata per la prima volta dall'Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite) nel 2005, per contribuire al cambiamento delle abitudini negative degli automobilisti, un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato ogni anno, alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari.

Anche quest’anno, per ricordare le “Vittime della strada”, la Polizia Stradale ha organizzato a Messina - venerdì 22 novembre p.v. con inizio alle ore 9.30, nell’Aula Magna dell'Università (sede Rettorato) un evento moderato dal giornalista Giuseppe Palomba dedicato all’educazione stradale per promuovere, tra i giovani, comportamenti consapevoli e responsabili sulla strada.

L’iniziativa a cui parteciperanno gli studenti provenienti da alcune scuole di istruzione superiore del territorio è realizzata in collaborazione con partner istituzionali e privati e con l’intervento di testimonial che hanno vissuto l’esperienza della perdita di un proprio familiare per violenza stradale. Diversi i contributi e le testimonianze previste per ricordare le vittime della strada e promuovere la cultura della sicurezza stradale fondata sul valore della vita e il rispetto della persona. La Giornata si aprirà alle ore 9.30 con i saluti della Rettrice Giovanna Spatari, del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale Nicola Spampinato e del Direttore Generale del Policlinico Giorgio Santonocito, ai quali farà seguito la proiezione del cortometraggio “Run” scritto e interpretato da Riccardo Leonelli e diretto da Filippo Lupini.