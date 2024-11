Messina, la passione per le moto e per il lavoro: indagini sull'incidente che ha strappato ai cari Giuseppe Ingemi

La passione per le moto, il lavoro nella mensa per l’ospedale Papardo, gli amici, la famiglia. È finito tutto in una manciata di attimi il mondo di Giuseppe Ingemi, 55 anni, vittima del tragico incidente avvenuto lunedì sera nei pressi della fontana del Nettuno.

L’uomo si è schiantato con la sua moto, una Harley Davidson modello Sportster, contro uno dei pali della pubblica illuminazione della villetta di fronte al palazzo della Prefettura. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. È morto praticamente sul colpo. I tentativi disperati di rianimarlo con un massaggio cardiaco non sono serviti a nulla così come l’intervento dei soccorritori di un’ambulanza del 118 arrivati poco dopo.

È stato un incidente autonomo, senza cioè il coinvolgimento di nessun altro mezzo, cosi come emerso dai primi accertamenti degli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale che sono andati avanti fino a notte fonda.

Una tragedia della strada che ha sollevato una forte ondata di commozione e dolore tra quanti lo conoscevano e gli volevano bene per una morte così improvvisa quanto tragica.