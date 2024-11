Messina, istituire la 7° Circoscrizione: Fratelli d'Italia chiede all'Amministrazione di accelerare

Istituire la 7° Circoscrizione: è quanto chiede Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di FdI. "All’inizio di questo mandato l'Amministrazione aveva manifestato con un atto amministrativo concreto la volontà politica di istituire la 7° Circoscrizione, avendo approvato in Giunta la delibera di indirizzo n. 162 del 15/07/2022, con la quale si dava mandato al Dirigente del Dipartimento Affari Generali di predisporre la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale, il quale poi l’avrebbe dovuta approvare, affinché fosse efficace ed esecutiva, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. A questa delibera di Giunta, inoltre, si aggiungono sia la volontà politica manifestata pubblicamente dal neo assessore in indirizzo nel giorno della sua nomina, sia anche uno specifico atto di indirizzo (la delibera n. 374 del 19/07/2021) che il vecchio Consiglio Comunale approvò in questa direzione, a dimostrazione che la volontà politica di costituire la 7° Circoscrizione suddividendo l’attuale 6° Circoscrizione, facendo quindi evidentemente rimanere inalterati i confini delle altre 5 Circoscrizioni, sia parecchio condivisa. La necessità di suddividere l’attuale 6° Circoscrizione creando la 7°, è riconducibile, oltre alla vastità territoriale che inevitabilmente richiede più attenzione in termini di manutenzione e messa in sicurezza del territorio, anche e soprattutto all’evidente eterogeneità identitaria, culturale, delle tradizioni e spesso anche dei servizi fra i territori e le comunità che formano l’attuale 6° Circoscrizione".