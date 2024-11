Messina, il duplice omicidio di Camaro San Luigi: l'accusa chiede l'ergastolo per l'imputato Costantino

Ergastolo. È questa la richiesta della Procura avanzata a giudici e giurati in corte d’assise per Claudio Costantino, accusato di aver ucciso con una pistola 9x21 mai ritrovata il 2 gennaio del 2022, nei pressi di casa sua, in via Morabito, a Camaro San Luigi, due persone: il 31enne Giovanni Portogallo e dopo qualche giorno, in ospedale, anche il 35enne Giuseppe Cannavò, rimasto gravemente ferito. La requisitoria dei pm Marco Accolla e Roberto Conte è durata oltre un'ora per ricostruire quello che secondo l’accusa fu un duplice omicidio premeditato, per l'aggravante che è stata contestata un paio di udienze addietro.

Costantino ha sempre raccontato invece una sua versione dei fatti: "Cannavò e Portogallo si presentarono armati tutti e due e piombarono dentro casa mia, mi sono nascosto in uno sgabuzzino ed hanno cominciato a sparare, poi sono riuscito ad afferrare una loro pistola e ho reagito". Ed è questo il punto controverso dell'intero processo: se Costantino li stesse aspettando e si era preparato oppure se riuscì a reagire ad una spedizione punitiva, forse per fatti di droga, organizzata dalle due vittime. L'accusa è convinta del primo scenario: fu Costantino a dare appuntamento ai due a casa sua, e li aspettava solo. E delinea pure un movente, ma su questo non ha certezze, che potrebbe essere per fatti di droga.