Un aiuto per "nonno Nanni", è anziano e molto malato: l'Enpa Messina lancia un appello

Un aiuto per “nonno Nanni”. Un cane anziano e gravemente malato a causa di un brutto male ai testicoli e altre patologie di cui soffre. L’appello urgente per aiutarlo è delle volontarie dell’Enpa sezione Messina, commosse dalla sua storia di cane infelice. «Non c’è tempo da perdere - fa sapere l’Ente nazionale protezione animali - anche se abbiamo preferito aspettare, un paio di giorni, prima di trovare il coraggio di raccontare una storia talmente triste. Vogliamo dargli le cure che merita affinché sappia che non esistono solo persone cattive. Il suo stato di salute è compromesso purtroppo». I primi esami tra cui un emocromo biochimico sono stati fatti. Si attende l’esito del test per la leishmaniosi. Nonno Nanni soffre di un’insufficienza renale ed epatica, una poliartrite cronica, globuli bianchi e glicemia alti. A preoccupare di più è il tumore ai testicoli con alopecia diffusa di origine ormonale.