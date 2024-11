Rassegna stampa 19-11-2024 edizione Messina

Il tuo browser non supporta i video.

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

IL CASO

Mettono in scena un tentato omicidio: rinviati a giudizio due “amanti diabolici” a Barcellona

IL FOCUS

Tutti i numeri dell’economia messinese: i dati contrastanti del commercio

RICHIESTA DI AIUTO

Un aiuto per “nonno Nanni”, è anziano e molto malato: l’Enpa Messina lancia un appello

IN CITTA'

Luoghi del Cuore Fai, a Messina in lizza c’è il convento di S. Maria a Ritiro

Messina, sette storie per raccontare la vocazione ai giovani

IN PROVINCIA

La bretella sul ponte Mela tra Milazzo e Barcellona: “sì” all’apertura alternata

Viola Milone è la baby sindaca di Patti