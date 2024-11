Paura sulla Messina-Catania: un agente ferma la folle corsa di un bus di linea durante l'alluvione

Momenti di paura a bordo di un autobus di linea. La vicenda è accaduta nel corso delle giornate sferzate dalle alluvioni sulla costa ionica, che hanno interessato anche il territorio della provincia di Messina. Un autista, noncurante delle pessime condizioni meteo, ometteva di regolare adeguatamente la velocità in un tratto di autostrada interessato da forte pioggia battente, tanto da indurre un operatore di Polizia stradale, presente come passeggero a bordo del mezzo, a dover intervenire per indurre il conducente a ridurre l'andatura e ad usare la massima prudenza sino alla destinazione finale. Il conducente del bus di linea, una volta giunto al capolinea, è stato sanzionato tra il plauso dei passeggeri che avevano vissuto veri e propri momenti di panico per lo stile di guida imprudente dello stesso.

E' uno dei casi, il più singolare, tra quelli messi in luce dall'operazione di Polizia Stradale che durante la scorsa settimana ha permesso di rilevare un significativo aumento del tasso di violazioni commesse dai conducenti dei mezzi pesanti ed anche un forte incremento delle violazioni commesse dagli esercenti il trasporto viaggiatori (autobus).