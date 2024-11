Messina, incidente tra due auto in tangenziale: lunghe code dal Centro a San Filippo

Incidente, fortunatamente senza feriti, questa sera sulla Tangenziale nei pressi dello svincolo di Gazzi. Coinvolte due auto, i danni sarebbero soltanto per i mezzi. L'incidente si è verificato all'interno della Galleria San Giovanni, subito dopo lo svincolo di Gazzi in direzione Catania. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale. L'incidente ha avuto come conseguenza un rallentamento del traffico sulla Tangenziale e si sono formate alcune code di auto tra lo svincolo di Messina Centro e quello di San Filippo.