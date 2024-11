Messina, il Cirs lancia una tavola rotonda e un appello agli uomini: "Combattiamo la violenza di genere"

Accendere i riflettori sulla visione maschile del fenomeno della violenza sulle donne per creare una sinergia che coinvolga e stimoli al confronto. A farlo è il Cirs Casa Famiglia che, in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, organizza una tavola rotonda su 'Appello agli uomini per combattere la violenza di genere che si terrà a Messina il 22 novembre nella sala Palumbo del Palacultura. L’appuntamento prende spunto dal libro di Alessandro Cardente «Oltre il Maskio», in cui l’autore, primo uomo ad aver promosso nel 2016 una fiaccolata tutta al maschile schierandosi al fianco delle donne e sostenendole contro la violenza, chiede agli uomini di formare una catena positiva che risvegli le coscienze. Il nuovo lavoro dell’autore sarà presentato in anteprima a Messina, prima tappa di un tour nazionale, giovedì 21 novembre alle 17 alla libreria Mondadori store. Venerdì prossimo, nella Sala Palumbo del Palacultura, dopo i saluti della presidente del Cirs Maria Celeste Celi, si aprirà la tavola rotonda con gli interventi della vicepresidente del Cirs Cinzia Fresina e di Alessandro Cardente, che è anche presidente di «Italia Forum». Prenderanno parte ai lavori, inoltre, Antonello Arculeo, psicologo e psicoterapeuta e responsabile Cuav, centro di ascolto, sostegno e cura per uomini autori di violenza e maltrattamento di Catania e Siracusa, e Giovanna Signorino, psicologa, psicoterapeuta e componente del Cuav. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Antonella Guerrieri.