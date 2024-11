Due giovani donne ferite in un incidente sulla Messina-Catania. Lo schianto a Giampilieri

Due giovani donne sono riamaste ferite nell'incidente avvenuto questa mattina all'alba sull'autostrada Messina-Catania, all'altezza di Giampilieri. Erano a bordo di un'auto che procedeva in direzione Messina quando all'improvviso, per cause da accertare, il mezzo è uscito fuori strada. Le due ragazze sono state soccorse e trasportate al Policlinico. Non sarebbero in gravi condizioni. È intervenuta una pattuglia della polizia stradale della sottosezione di Giardini Naxos. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un incidente autonomo.