Taormina, i disagi a Trappitello per i lavori Fs: disposte fasce orarie per i camion

È una disavventura quotidiana attraversare il centro abitato di Trappitello da quando sono in corso i lavori per la costruzione della nuova linea ferroviaria, che avrà proprio nel territorio della frazione taorminese la fermata “Alcantara-Giardini Naxos”.

L’avvio dello costruzione della galleria Taormina con la talpa meccanica ha fatto intensificare il transito dei mezzi pesanti che ogni giorno arrivano e partono dal cantiere per trasportare le terre derivanti dallo scavo e i conci per la realizzazione del tunnel e spesso i camion rimangono bloccati sulla via Francavilla, la strada statale 185, a causa di restringimenti provocati da mezzi in sosta irregolare o per difficoltà a transitare, generando di conseguenza lunghe code. Il Comune ha deciso adesso di emanare un’ordinanza per regolamentare il transito dei mezzi d’opera, in particolare quelli della società lombarda “Germani Spa” utilizzati per il trasporto dei materiali di scavo. Il provvedimento è stato firmato dal comandante della Polizia locale, Giuseppe Cacopardo, «considerata la necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ridurre i disagi per la popolazione e tutelare le infrastrutture stradali – si legge nell’ordinanza – e ritenuto opportuno adottare misure temporanee per limitare e disciplinare il traffico dei mezzi pesanti, al fine di evitare congestionamenti e danni alla viabilità locale».