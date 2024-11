Rassegna stampa 18-11-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Qualità della vita, Messina resta giù

Risanamento di Messina, l’orgogliosa rivendicazione di De Luca

Servizio idrico integrato, approvato a Messina il Piano d’ambito

Messina, stop agli allagamenti a Ganzirri

Colletta alimentare, Messina si conferma generosa e solidale

Dissesto idrogeologico, i progetti finanziati nel Messinese

Taormina, i disagi a Trappitello per i lavori Fs: disposte fasce orarie per i camion

Discarica di Mazzarrà, decreto per la gestione e fari sui rischi del percolato

Patti Marina, ripartiti i lavori per creare lo scudo idraulico