Messina, prima il diverbio poi le botte: giovane finisce in ospedale dopo una lite sull'autobus

Una banale discussione sull'autobus è sfociata in un litigio che ha coinvolto due giovani. Uno è finito in ospedale con lievi ferite, l'altro negli uffici della Polizia. E' accaduto questo pomeriggio a bordo di un autobus della linea Shuttle nei pressi di via La Farina, nelle vicinanze di piazza della Repubblica. Ancora frammentaria la ricostruzione del violento episodio che ha coinvolto due giovani. Una discussione nata per motivi futili, forse legati all'apertura di una porta dell'autobus che ha acceso la discussione tra i due che dalle parole sono passati alle mani. Ad avere la peggio un giovane che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte, dove è stato medicato, ha riportato lievi ferite.

E' stato invece rintracciato dagli agenti delle Volanti e portato in caserma per accertamenti e per valutare la sua posizione. Sulla vicenda sono in corso indagini degli agenti delle Volanti per ricostruire le fasi del litigio.