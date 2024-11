Messina, lo "scippo" di oncologia al Papardo: la Uil rimane sul piede di guerra

Il sindacato Uil torna sulla soppressione dei posti di letto di oncologia all'ospedale Papardo di Messina: "Come è ormai ben noto, le malattie oncologiche oltre a rappresentare una forte e dolorosa piaga sociale costituiscono una imponente voce di spesa del servizio sanitario regionale. Una parte preponderante di tale spesa è utilizzata per rimborsare le spese sanitarie oncologiche fuori regione, per i cosiddetti viaggi della speranza.

La regione Siciliana - spiega il sindacato - al fine di diminuire tali spese sanitarie ed anche per attenuare i disagi ai cittadini utenti ed alle loro famiglie, ha posto tra i principali obiettivi da raggiungere da parte delle aziende sanitarie, la riduzione della migrazione extraregionale attraverso l’organizzazione della rete oncologica.

Ciò premesso, in merito alla inaccettabile soppressione dei posti letto di oncologia, l’azione amministrativa dell’azienda ospedaliera Papardo che sembrerebbe essere stata concordata con l’assessorato regionale della salute, appare fortemente in contrasto con l’attuale rete ospedaliera, approvata con D.A. 629 del 31 marzo 2017, che per la suddetta unità operativa prevede n. 12 posti letto, incardinandoli nel modello organizzativo della rete oncologica della provincia di Messina.

Purtroppo - si legge nella nota - ancora una volta si sta consumando un grave danno alla salute dei cittadini, con l’assordante e complice silenzio della classe politica messinese.

Appare, inoltre, pilatesca la mancata azione da parte dell’assessorato regionale della salute che in merito alla denuncia della Uil Messina ha deliberatamente evitato di esprimersi, avallando il taglio della spesa sanitaria sulla pelle dei cittadini-utenti messinesi.

Va avanti, il cinico disegno che punta alla demolizione della sanità pubblica e alla privatizzazione di servizi essenziali per la salute dei cittadini. Tutto ciò - concludono il segretario generale della Uil Ivan Tripodi e il segretario della Uil Fpl Livio Andronico - è inaccettabile e merita una profonda riflessione da parte del governo regionale al fine di ripristinare la piena funzionalità del reparto di oncologia del Papardo attraverso l’immediata riattivazione dei posti letto e dei ricoveri nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente rete ospedaliera. Si tratta di un provvedimento doveroso nei confronti di un’utenza particolarmente fragile e sfortunata che merita il massimo rispetto e la doverosa attenzione da parte delle Istituzioni.