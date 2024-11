Messina, al "Verona Trento" inizia il progetto "Madri coraggio": un viaggio dalla formazione alla produzione cinematografica

Al via «Madri Coraggio» un progetto educativo dell’Istituto di Istruzione Superiore «Verona Trento - Majorana» di Messina ideato ed organizzato da Daf Project nell’ambito del Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che mira a sensibilizzare gli studenti sul coraggio femminile attraverso il linguaggio cinematografico. Oggi il primo incontro organizzativo con la dirigente scolastica Simonetta Di Prima e il responsabile scientifico Angelo Campolo, attore, regista e pedagogo teatrale, che con i professori Fabio Sciva e Stefano Bottari e la giornalista Palmira Mancuso, hanno fissato le tappe di un percorso che coinvolgerà diverse classi in vari momenti dell’anno scolastico.

Il progetto «Madri Coraggio» si articola in tre fasi principali - formazione, visione e produzione cinematografica - per offrire agli studenti un’esperienza educativa completa, che va dalla comprensione critica del cinema alla sua produzione. I partecipanti esploreranno il ruolo fondamentale delle donne, prendendo ispirazione dalle storie di madri coraggiose raccontate nel cinema. L’obiettivo del progetto è sviluppare consapevolezza critica e creativa tra gli studenti, culminando nella produzione di una docuserie originale.