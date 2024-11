Dissesto idrogeologico, i progetti finanziati nel Messinese

Buone notizie per il territorio peloritano, troppo spesso messo in ginocchio da fenomeni estremi, quali piogge intense e frane di grosse proporzioni. Nel corso dell’ultima seduta della Giunta di governo regionale, sono stati finanziati 29 progetti, per un importo di oltre 77 milioni di euro, per la realizzazione di opere e interventi da destinare al contrasto del dissesto idrogeologico e all’erosione costiera. «Oltre la metà di questi progetti riguardano Messina e la sua provincia, a conferma di una costante attenzione verso il territorio messinese del Governo Schifani e mia personale, nella qualità di assessore e della stretta collaborazione con la collega di Giunta, Giusi Savarino. Da tempo si attendevano risposte concrete per interventi così significativi che, certamente, contribuiranno a riqualificare il nostro territorio e metterlo in sicurezza», dichiara la messinese Elvira Amata, assessora regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo.