Tamponamento sull'autostrada A20 direzione Messina: due chilometri di coda prima dello svincolo di Milazzo

Questa sera un incidente ha provocato disagi lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione Messina. Poco prima dello svincolo di Milazzo, si è verificato un tamponamento tra due veicoli. Sul luogo dell'incidente è intervenuta prontamente la Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso e ripristinare la circolazione.

L'incidente ha causato la formazione di una coda di circa due chilometri, rallentando il traffico nei pressi dello svincolo. Gli automobilisti sono invitati a procedere con prudenza e a considerare eventuali percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.

Al momento non sono segnalati feriti gravi, ma le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti sono ancora in corso. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti sul traffico per ulteriori sviluppi.