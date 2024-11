La morte di Rosario Samperi a Graniti: annullata l’archiviazione

Si riapre una speranza per i familiari di Rosario Samperi, il 36enne di Graniti trovato morto il 17 agosto 2023 nel letto del torrente Petrolo, sotto l’omonimo ponte della Statale 185.

La giudice Antonella Crisafulli, del Tribunale di Messina, ha accolto il reclamo presentato contro il decreto di archiviazione dal legale difensore della famiglia, l’avv. Gianmario Sposito, che aveva contestato la mancata notifica del provvedimento, e lo ha annullato ordinando la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari.

Dunque è stato annullato il decreto di archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio.

I familiari e il difensore sperano che il gip possa svolgere una nuova valutazione degli atti e riaprire le indagini, altrimenti si arriverà ad una nuova richiesta di archiviazione. Secondo la Procura e la perizia medico-legale stilata dopo l’autopsia Samperi si è suicidato lanciandosi dal ponte, ma la famiglia e il loro consulente ritengono vi siano molte evidenze di natura oggettiva e deduttiva, oltre ad elementi di natura medico legale e non, che farebbero escludere il gesto estremo del 36enne.