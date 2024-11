Messina, controlli nella zona sud: denunce per reati stradali, evasione e droga

Oltre 40 persone controllate e 30 veicoli, con l'accertamento di diverse violazioni al Codice della Strada. E' questo il bilancio degli ultimi controlli effettuati nella zona sud di Messina. In particolare, una persona è stata denunciata per guida senza patente con recidiva, mentre tre giovani sono stati sanzionati e segnalati alla Prefettura per guida in stato di ebbrezza, con livelli alcolici inferiori alla soglia penale.

Sul fronte dei controlli su soggetti sottoposti a misure restrittive, tre persone agli arresti domiciliari sono state denunciate per evasione, avendo lasciato le rispettive abitazioni senza autorizzazione. Un altro individuo è stato segnalato per violazione degli obblighi di sorveglianza speciale.

Nell’ambito dell’attività antidroga, un uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, dopo il ritrovamento di tre piantine di cannabis di 60 cm e un essiccatore destinato alla produzione di marijuana. Inoltre, quattro giovani tra i 23 e i 35 anni sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di piccole quantità di marijuana, hashish, cocaina e crack, sequestrate per analisi.