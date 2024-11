“Lucifero”, le vie intraprese per rilanciare la Fondazione di Milazzo

Mancano pochi giorni alla scadenza dell’avviso pubblicato dalla Fondazione Lucifero per individuare privati interessati alla locazione dell’immobile sito in marina Garibaldi, previo intervento di ristrutturazione, ma sino ad ora nessuna proposta è giunta negli uffici della Fondazione. Evidentemente l’entità degli investimenti da effettuare per rendere il bene idoneo all’uso è giudicata talmente alta da scoraggiare anche il più intraprendente degli investitori. L’immobile, risalente ai primi anni del 1900 con 5 appartamenti “in precarie condizioni strutturali, statiche e di conservazione” è stato dichiarato, nel 2011 con ordinanza sindacale inagibile e quindi necessita di una manutenzione ordinaria e straordinaria di una certa rilevanza per assicurare innanzitutto il consolidamento statico. Va detto che esiste un progetto esecutivo redatto in occasione della procedura che aveva portato a far ottenere alla Fondazione Lucifero un finanziamento di oltre 700 mila euro, mai utilizzato però e, poi destinato per altri scopi.

Il lato positivo è dato dalla rilevanza della metratura con ben 5 unità immobiliari tra piano terra, primo e secondo piano e la posizione strategica, di fronte al lungomare. Potrebbe essere sfruttato come struttura ricettiva tipo B&B (cambiando l’attuale destinazione d’uso per fini abitativi). «Il canone di locazione dell’edificio – si legge nella manifestazione d’interesse – sarà definito con specifica relazione estimativa, da sottoporre all’Utc del Comune di Milazzo o di altra autorità preposta al rilascio, e che terrà conto, tra l’altro, della consistenza dello stesso, dello stato manutentivo, della destinazione d’uso, delle caratteristiche architettoniche, storiche, artistiche ed urbanistiche del cespite e delle finalità perseguite dal terzo interessato».