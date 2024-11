Crolli dalla galleria San Gregorio di Capo d'Orlando: evitata l’ennesima tragedia

Transitare sulla strada provinciale 147, quella che da Capo d’Orlando porta al borgo di San Gregorio e da qui alla zona portuale, è veramente un rischio per l’incolumità pubblica.

Lo si sapeva da tempo ma ieri sul manto stradale sono piombati dalla volta della galleria stradale di San Gregorio altri pezzi di cemento che, per fortuna, non hanno colpito alcuni ciclisti ed amanti del footing che stavano transitando in quel momento.

A denunciare l’accaduto è stato il Comitato di San Gregorio che subito dopo con alcuni dei suoi componenti (Glorioso, Collica, Ciminata ) ha fatto una ricognizione sia all’esterno che all’interno del tunnel evidenziando un’emergenza che non può attendere oltre gli interventi di messa in sicurezza necessari.

Il sindaco orlandino, Franco Ingrillì, già alcuni giorni fa, esattamente lunedì scorso, aveva allertato la Città metropolitana di Messina, proprietaria dell’arteria e competente per la manutenzione, ma nessuna risposta sarebbe giunta sinora da Palazzo dei Leoni.

La domanda che da anni si pongono gli orlandini è sempre quella e cioè «deve scapparci il morto per intervenire qualcuno ?».