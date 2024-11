Auto si ribalta sulla 113 a Canneto di Caronia: a bordo madre, padre e i due figli

Incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, nella tarda mattinata di oggi sulla SS113 nei pressi della frazione Canneto di Caronia. Coinvolta una famiglia di quattro persone, a bordo di una Audi che per cause in corso di accertamento è finita fuori strada e si è ribaltata. Fortunatamente i quattro occupanti del veicolo, marito, moglie e due figli piccoli, non hanno riportato gravi ferite. La donna e la figlia sono state trasferite a scopo precauzionale al Pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata Militello. Sul posto l’ambulanza del 118, con i sanitari che hanno prestato le prime cure del caso, ed i Carabinieri della stazione di Caronia per i rilievi di rito.