Un uomo era scomparso oggi a Furci Siculo: ritrovato dai vigili del fuoco in buone condizioni

Si sono da poco concluse, con un lieto fine, le ricerche di una persona scomparsa in località Grotte, nel comune di Furci Siculo. Alle 18:45 circa la sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Messina ha ricevuto una richiesta per ricerca a persona scomparsa, attivando tutte le procedure del caso, e inviando sul luogo dell'ultimo avvistamento (tenendo conto delle coordinate GPS recuperate), la squadra del distaccamento di Letojanni, con autopompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo attrezzato. La persona, un uomo, è stata ritrovata in buone condizioni pochi minuti fa. Sul posto anche i carabinieri.