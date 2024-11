Messina, cavo si stacca e precipita a terra sul viale San Martino

Un grosso cavo con ganci in ferro si è schiantato al suolo all'incrocio tra il viale San Martino e piazza Cairoli. Per fortuna l'area pedonale in quel momento era praticamente deserta, altrimenti il distacco del filo avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi.

Questa mattina, dopo una segnalazione, sul posto, è intervenuta la polizia municipale che ha scongiurato l'interruzione del servizio tramviario, perché il cavo elettrico - a quanto pare utilizzato per le manifestazioni in piazza - è precipitato proprio lungo i binari del tram.

Ai vigili del fuoco il compito di rimuoverlo.