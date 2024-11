Baraccopoli Messina, Battilocchio (Commissione d'inchiesta): “Situazione complessa ma c'è interessamento”

Visita nelle zone delle baraccopoli di Messina del presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, Alessandro Battilocchio. Accompagnato dalla sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano e dal sub commissario Marcello Scurria ha visitato alcune delle aree interessate al risanamento già liberate dalle baracche e la via Rosso da Messina dove ancora sorgono numerose casette all’interno di alcune ci sono i pali della luce e in una c'è perfino una cabina elettrica. «Una situazione complessa - ha detto - questa è una delle 80 baraccopoli di Messina, è una questione che ho imparato a conoscere negli ultimi anni anche grazie alla collega Matilde Siracusano, e grazie all’azione legislativa fatta con il Risana Messina. Questa è una tappa di un percorso che porteremo avanti con l’intera commissione all’inizio del 2025, faremo una tappa della commissione a Messina. Qui siamo in una periferia particolare però percepisco l’idea di un percorso in movimento e quindi questo modello va approfondito perchè potrebbe essere replicato in altre aree d’Italia che condividono problematiche e criticità». «Ce la faremo a mettere la parola fine su questo strazio che ha interessato la città di Messina per decenni. Abbiamo costruito un modello Messina che va esportato e replicato perché non risolve solo il problema dell’emergenza abitativa ma anche quello dell’inclusione sociale», ha aggiunto la sottosegretaria Siracusano.