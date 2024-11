Sant'Agata di Militello, "sì" dell’Aula al cronoprogramma: i lavori del porto verso la fine

Ufficialmente fissata la data ultima per l’agognata fine dei lavori del Porto dei Nebrodi di Sant’Agata Militello, che dovranno essere conclusi entro il prossimo 31 luglio.

La Giunta municipale ha infatti deliberato la presa d’atto della relazione predisposta lo scorso settembre dal direttore dei lavori, l’architetto Giovanni Lo Cascio, funzionario del Dipartimento regionale infrastrutture, che (come riferito su queste pagine, ndc) nel cronoprogramma aggiornato aveva indicato al 31 luglio 2025 la scadenza entro cui «con ragionevole ed attendibile certezza» si potrebbe giungere «alla consegna dell’infrastruttura portuale, pienamente funzionale, in ogni sua parte».

L’atto approvato dall’esecutivo guidato dal sindaco Bruno Mancuso ratifica quel programma operativo, approvando allo stesso tempo un aggiornamento dello schema d’atto aggiuntivo al contratto d’appalto con l’impresa esecutrice “Sostenia srl”. Un passaggio importante verso il rush finale della tormentata storia del cantiere avviato a febbraio 2018, che consente di dare avvio anche ai lavori complementari al molo di sopraflutto, interessato dal fenomeno di sifonamento.

Finora, secondo quanto accertato con l’emissione del ventunesimo stato d’avanzamento lavori dello scorso ottobre, sono state contabilizzate opere per 26,8 milioni con un residuo di poco più di 4,5 milioni cui si sommano 8,4 milioni per i lavori complementari. Il tutto per un ammontare complessivo di 13.055.508,80 euro di opere da realizzare su 31,4 milioni d’importo totale per lavori del progetto.