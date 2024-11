Messina, in due si contendono la direzione dell’Amam

Sono Luciano Taranto e Davide Maimone i candidati alla carica di direttore dell’Amam. Restano soltanto in due i tecnici in corsa per la poltrona bandita dall’Azienda. Mercoledì scorso, ai colloqui valutativi, si sono presentati appunto solo l’ing. Taranto, ex presidente dell’Ato e già consulente della presidenza dell’Assemblea regionale siciliana e l’ing. Davide Maimone, che fu nominato nel 2018 esperto gratuito da Cateno De Luca, quando era sindaco di Messina. La decisione è imminente. La Commissione è al lavoro per stilare i verbali ma ha già emesso un giudizio: sono entrambi idonei a ricoprire il ruolo. A decidere sarà l’assemblea dei soci costituita, di fatti, dall’azionista unico, cioè il Comune.

Gli altri candidati giudicati idonei che hanno preferito rinunciare alla corsa alla direzione sono: Anna Sidoti, ex funzionaria del Consorzio autostrade ed ex sindaca di Montagnareale, Giuseppe Manganaro, dipendente Amam con un passato da manager, Maximiliano Granata, avvocato iscritto all’albo di Cosenza. I curricula presentati inizialmente erano ben 14. Ma in 9 sono stati esclusi. La Commissione è composta dall’ingegnere Pietro Certo nominato dal Comune, da Giovanni Lentini, scelto dalla Città metropolitana e Franco Vito indicato dall’Ordine dei commercialisti. Quest'ultimo svolge il ruolo di presidente della Commissione.

Avrà un gran da fare il nuovo direttore assieme al nuovo cda guidato da Paolo Alibrandi. Le perdite sulla rete colabrodo (oltre il sessanta per cento di acqua va dispersa), si moltiplicano. L’ultima segnalazione riguarda via Montepiselli nel tratto che si incrocia con la via Gelone. Da otto giorni l’acqua scorre 24 ore su 24. Resta invece in sospeso la questione Galleria Santa Marta dove da mesi c’è una copiosa fuoriuscita di acqua dalla volta e dalla pareti. Una perdita che lascia in ansia i condòmini dei palazzi vicini e che si aggiunge alle numerose perdite riscontrate in zona. Gli interventi, ci dicono dall’Amam sono stati fermati dal maltempo degli ultimi giorni ma saranno programmati forse da lunedì.