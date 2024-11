Da S. Stefano di Camastra alla "Nunziatella": il 16enne Emanuele Pio Donatiello e il sogno di un futuro "aerospaziale"

Sedici anni compiuti lo scorso 23 settembre, origini sarde (è nato a Cagliari) ma da tempo residente a S. Stefano di Camastra. Emanuele Pio Donatiello, figlio di un ufficiale pilota dei carabinieri, mamma casalinga e due fratelli , uno più grande e uno più piccolo, domani, alle 10, a Napoli, in Piazza del Plebiscito, giurerà fedeltà alla Repubblica con gli allievi del 237. corso “Medaglia d’Oro al Valor Militare Tenente Colonnello Enrico Giammarco” alla Scuola militare “Nunziatella” dell’Esercito.

Ultimato il biennio al liceo classico “Sciascia Fermi” di Sant'Agata Di Militello, Donatiello completerà adesso il triennio delle Superiori proprio alla Scuola militare “Nunziatella”. «Ho la passione per il calcio - afferma - e mi affascina l’ingegneria aerospaziale». Sogni, questi, che spera poter realizzare presto e per raggiungere i quali ha scelto di frequentare la “Nunziatella” che, da oltre due secoli, si conferma un polo formativo d’eccellenza, si distingue per un approccio integrato che garantisce elevati standard in àmbito didattico, allenamento sportivo e formazione militare, preparando gli allievi non solo per il mondo universitario e una futura carriera nelle Forze armate, ma anche per affrontare qualsiasi settore professionale.