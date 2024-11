Come nasce un bellissimo fiore nel rione: a Messina consegnate le 10 borse di studio "Rinasci-Menti"

Un gesto ad innaffiare un buon seme che si scontra con un dolente dato di fatto: se è vero che a Messina ci sono ancora troppe baracche, solo uno tra i dieci ragazzi che questa mattina ha ricevuto la possibilità di studiare quasi gratuitamente in un'università privata telematica oggi vive ancora in una delle favelas messinesi.

Si potrebbe dire che, grazie all'accelerata degli ultimi anni, di ragazzi in baracca a Messina ne sono rimasti davvero pochi, ma sarebbe solo una bella bugia perchè la triste verità è che il resto dei tanti giovani in età da università che non ha una casa che si può chiamare casa, non si è neanche fatto avanti per cogliere un'opportunità di miglioramento, personale e professionale offerta grazie alla sinergia tra il gruppo Multiversity, l'Ufficio commissariale per il risanamento e il Comune con la Messina Social City.

Alessio, Gianluca, Giosuè, Maicol, Samuele, Santino, Sebastiano, Serena e Syria. Sono questi i nomi di splendidi ragazzi su cui le rispettive famiglie hanno lavorato tanto, nonostante il quartiere in cui sono cresciuti non fosse dei migliori. Abitavano o abitano a Camaro, Gravitelli, a Giostra, in via Macello Vecchio, all'Annunziata. Quasi tutti sono tra i primi che intraprendono un corso di studi universitario nella propria famiglia, quasi tutti sognano di rimanere a Messina, un po' perchè ci sono legati e un po' perchè, nonostante la giovane età, hanno già la testa sulle spalle e sanno quanto costa studiare, lavorare e vivere fuori.