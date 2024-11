Un messinese vince 34 mila euro alla Ruota della Fortuna: "Dedico la vittoria a mio fratello che non c'è più"

Il messinese Federico Anastasi si è laureato tre volte campione della Ruota della fortuna, lo storico quiz ideato da Mike Bongiorno, in onda su Canale Cinque condotto da Jerry Scotti, portando a casa un montepremi di 34mila e 400 euro in gettoni d’oro oltre a un divano e un premio sponsor.

A conclusione della sua partecipazione, il 26enne finanziere, che presta servizio presso la stazione operativa navale di Roccella Ionica, ha voluto condividere sui social l’entusiasmante esperienza vissuta. “Da piccolo - racconta Federico - sentivo parlare di questa fortunata trasmissione che ho iniziato a guardare quando Enrico Papi decise di riportarla in tv”. A fine agosto si è iscritto ai casting e, con sua grande sorpresa, è stato selezionato. Nelle settimane precedenti, confessa di aver vissuto “l’ansia da preparazione”: “Guardavo tante puntate al giorno per comprendere anche le strategie di gioco ma anche l’alternanza degli argomenti scelti per le domande; una volta lì me la sono vissuta tutta, cercando di divertirmi”.