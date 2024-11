Taormina, il corpo di Polizia locale declassato: presentato al Tar un altro ricorso

Salgono a due i ricorsi al Tar di Catania contro il Comune di Taormina sul “depotenziamento” del Corpo di Polizia locale. Dopo quello dell’ex comandante Daniele Lo Presti, notificato a Palazzo dei Giurati il 31 ottobre e depositato al Tar il 4 novembre, ne arriva un altro presentato dal “Sil.Pol,” (Sindacato italiano lavoratori Polizia locale) con sede a Caltagirone, che già a settembre aveva chiesto all’amministrazione comunale di fare marcia indietro sui provvedimenti adottati.

Il segretario nazionale e legale rappresentante, Giuseppe Gemellaro, rappresentato dall’avv. Pietro Sciortino, chiede l’annullamento e la declaratoria di illegittimità della deliberazione di Giunta del 23 settembre, con la quale il Corpo di Polizia locale è stato qualificato come struttura di secondo livello ed è stato disposto che gli atti amministrativi con rilevanza esterna (determinazioni di impegno spesa, provvedimenti di liquidazione, determinazioni di affidamento acquisizione beni e servizi) sono di competenza del responsabile dell’Area Amministrativa-Affari Generali Servizi sociali e demografici-Polizia Locale, struttura di primo livello.

La Giunta ha autorizzato il sindaco a costituirsi in giudizio e ha individuato come legale difensore del Comune di Taormina l’avv. Santi Delia, stanziando 13.897 euro per l’incarico.

Nell’atto giudiziario il “Sil.Pol.” contesta una «illegittima scissione tra attività operative ed amministrative di gestione del Corpo» e l’inosservanza della legge quadro sulla Polizia locale «per aver disciplinato l’organizzazione del Comando con delibera di Giunta e non del consiglio comunale, con la violazione dell’art. 9 della legge regionale 17/1990 e dell’art. 13 del Regolamento del Corpo di Polizia locale di Taormina».

Secondo l’avv. Sciortino la Giunta, parlando di riorganizzazione di tutti i servizi dell’Ente, «ha cercato invece di incidere sul Corpo di Polizia locale “by-passando” il Consiglio e detta illegittima incisione da parte della Giunta sul Corpo, con violazione anche del riparto di competenze di legge rispetto al Consiglio, emerge evidente dalla violazione dell’art. 13 del Regolamento comunale», che assegna invece tutti i compiti al comandante.