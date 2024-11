Rassegna stampa 14-11-2024 edizione Messina

Il tuo browser non supporta i video.

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, mamma in coma a due mesi dal parto, il bimbo nasce tetraplegico: risarcimento di 3 milioni per i genitori

Violenza sessuale in auto a Messina: confermata condanna a sei anni e sei mesi

Processo “Nebrodi bis”: decisi cinque rinvii a giudizio

INFRASTRUTTURE

Ponte sullo Stretto: sì al progetto con 60 prescrizioni

Messina-Catania sui binari: potenziata l'offerta di treni d

Il "ritorno" di Francesco Di Sarcina a Messina: «Completeremo il porto di Tremestieri»

IN CITTA'

Messina, attesa record per una visita: 70enne rinviata al 2027 una sospetta osteoporosi

IN PROVINCIA

Povera e senza una casa: il Comune di Barcellona assegna la residenza ad Alessandra

Taormina, il corpo di Polizia locale declassato: presentato al Tar un altro ricorso