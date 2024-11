Povera e senza una casa: il Comune di Barcellona assegna la residenza ad Alessandra

Dichiarazione rilasciata al fine dell’iscrizione nell’anagrafe dei residenti del Comune. Alla donna che vive di stenti e dorme per terra avvolta in due sacchi a pelo, è stato attribuito come indirizzo fittizio per ricevere eventuali comunicazioni postali la via Casa Comunale n. 1. Via che in effetti non esiste, ma che si spera venga interpretata come sede municipale del Comune, anche perché nel Palazzo satellite, sede degli uffici anagrafe, non è collocata alcuna cassetta delle lettere destinata ai senza tetto, e ciò per consentire alla stessa, o ad altri senzatetto residenti nel comune, di ricevere eventuali comunicazioni postali o del Comune.