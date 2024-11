Messina, scatta la pulizia di tombini e caditoie. Attenzione ai divieti di sosta

Da oggi al 2 dicembre, tra le 8 e le 17, pulizia di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche a cura di Amam. Vietati la sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati, e il transito nelle strade oggetto di intervento, garantendo in sicurezza il regolare svolgimento del transito veicolare nella rimanente parte di carreggiata nelle vie Cannizzaro e 24 Maggio e sul viale P. Umberto.

Le giornate e relativi tratti

14, 15, 18 e 19 novembre, in via Cannizzaro; da lunedì 18 a mercoledì 20, in via XXIV Maggio; mercoledì 20 e giovedì 21, in via Cannizzaro; giovedì 21, venerdì 22 e da lunedì 25 a mercoledì 27, in via XXIV Maggio; venerdì 22 e lunedì 25, in via Cannizzaro; martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29, sul viale Principe Umberto; da giovedì 28 al 2 dicembre, in via XXIV Maggio.