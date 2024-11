Messina, attesa record per una visita: 70enne rinviata al 2027 una sospetta osteoporosi

Dovrà aspettare quasi tre anni prima di fare una visita specialistica richiesta dal suo medico curante e necessaria per una diagnosi. Attesa record per una donna settantenne con sospetta osteoporosi e rischio di fratture ossee. Data della visita con primo accesso, il 6 agosto 2027, alle 9.30, da effettuare nel Centro per la prevenzione, diagnosi e terapia dell’osteoporosi al Padiglione B dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Gaetano Martino”. A seguito degli esiti di un esame Moc (Mineralometria ossea computerizzata) che segnalava alcuni problemi, l’assistita è stata consigliata dal medico di famiglia ad approfondire la situazione, facendo una visita prenotata tramite il Cup, negli ambulatori del Policlinico, che dispone di un Centro specializzato per la diagnosi e le cure.

«Ho chiamato l’ufficio prenotazioni due volte – spiega la settantenne –. Inizialmente, pensavo di non aver sentito o capito bene.