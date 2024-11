Il "ritorno" di Francesco Di Sarcina a Messina: «Completeremo il porto di Tremestieri»

L’ingegnere Francesco Di Sarcina è il commissario straordinario nominato dal Governo nazionale per la realizzazione del nuovo porto di Tremestieri. La scelta del ministero delle Infrastrutture, come preannunziato dal nostro giornale, era caduta un mese fa sull'attuale presidente dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia Orientale. Ora la presidenza del Consiglio dei ministri ha firmato il decreto che formalizza la decisione. Già la prossima settimana l'ex segretario generale dell’Authority di Messina potrebbe avviare la sua nuova attività, raccogliendo il testimone del Comune di Messina, per anni stazione appaltante di un'opera che, comunque, Palazzo Zanca non gestirà mai.

La decisione di commissariare il porto di Tremestieri affonda le proprie origini durante il lunghissimo stop alle attività una volta che a maggio del 2022 le difficoltà dell'azienda veneta Nuova Coedmar sono diventate palesi. La necessità di recuperare altri 40 milioni di euro per poter avere tutti i fondi necessari per completare un'opera i cui costi nel frattempo erano lievitati da 70 a 110 milioni di euro, ha poi fatto il resto. Sono stati gli onorevoli Matilde Siracusano e Nino Germanà a lavorare ad un passaggio di consegne maturato attraverso un emendamento al decreto “Infrastrutture” votato poco prima della pausa agostana e presentato da sei deputati della Lega. Il senatore ha poi seguito l'iter per la definizione, nei termini previsti dal decreto stesso, del nome del commissario.

«Ovviamente la prima cosa che farò – afferma Francesco Di Sarcina – sarà quella di incontrare il sindaco Basile. Perché occorrerà avere le idee chiare su ogni passaggio e per poter avviare al più presto il passaggio di consegne e l'attività. Voglio ringraziare il ministro Salvini per questa che è una nomina tecnica ma che conferma l'attenzione del Governo sullo Stretto. Spero la prossima settimana di poter iniziare le attività incontrando anche l'autorità di sistema e l'impresa. Ma intanto occorrerà capire che compiti e strumenti avrò. Il decreto non mi è stato ancora stato notificato». E una delle decisioni più attese è quella legata alla possibile contabilità speciale.