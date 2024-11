Tentato furto all'ufficio postale di Capizzi, si cerca un uomo che è riuscito a fuggire

Tentativo di effrazione la notte scorsa ai danni dell’ufficio postale di Capizzi. Un uomo, a volto coperto, ha scagliato diversi colpi di mazza contro la porta d’ingresso dell’ufficio della centrale via Roma, mandando in frantumi il vetro. Scattato l’allarme l’uomo si è quindi dato alla fuga desistendo dal proprio tentativo.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini del caso per identificare l’autore del gesto, ripreso dai filmati del circuito di video sorveglianza dell’ufficio postale, e se fossero eventualmente presenti nella zona altri complici.