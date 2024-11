Rassegna stampa 13-11-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, sesso e regali con gli studenti: il prof dello “Jaci” chiede l’abbreviato

Condannato a 3 anni e 4 mesi Giuseppe Russo, il mercenario messinese latitante che combatte in Donbass con i russi

Messina, corruzione nell’appalto del torrente Bisconte: slitta ancora l’udienza per Croce

Processo “Totem” a Messina: domani si apre l’appello per il clan di Giostra

PONTE SULLO STRETTO

La Commissione Ponte e le altre opere, ma… “non chiamatele compensative”

Ponte… Via: oggi o domani il responso oggi del Mase sulla grande opera dello Stretto

SPECIALE RTP

Rtp: a Messina un anno di novità e record tra informazione e format

Dal successo di MessinTavola a il “Mangiastorie”: la cucina tra i protagonisti del palinsesto di Rtp

Mare Dentro e Nebrodi Tour: i viaggi di Rtp tra le nostre bellezze e... non solo

A Rtp “Ci sono anch’io”: il “cammino” nelle storie che fanno bene