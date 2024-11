Meteo a Messina: oggi allerta arancione nella zona ionica. Scuole chiude in 23 comuni. Ecco quali

È stata emessa un'allerta arancione per le aree del capoluogo e della costa ionica, mentre la costa tirrenica sarà in allerta gialla. Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha diffuso un avviso per rischio idrogeologico e idraulico, valido per la giornata di oggi. I temporali attesi non sono arrivati e a tratti nel corso della giornata di ieri è spuntato anche il sole, ma rimane il rischio di nubifragi. Scende da rossa ad arancione l’allerta meteo sulla Sicilia orientale, secondo quanto stabilito nel bollettino emanato dalla Protezione civile regionale.

La fase di allarme è passata a pre-allarme e tale rimarrà sulla parte orientale dell’Isola, compreso il versante ionico, per tutta la giornata di oggi. Seppur la situazione teoricamente dovrebbe migliorare, l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con carattere di persistenza sui settori orientali.

Così anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, le scuole rimarranno chiuse a Gaggi, Taormina, Giardini Naxos, Castelmola, Letojanni, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Forza d'Agrò, S. Alessio Siculo, S. Teresa di Riva, Savoca, Limina, Antillo, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Itala e Scaletta Zanclea.