Messina, la "vecchia" Atm è un caso ancora aperto. Ecco perchè

A volte lo si dimentica, ma esiste ancora un’altra Atm. La “vecchia” Atm. Messa in liquidazione ma, di fatto, mai liquidata. Un’azienda che oggi non dispone più di liquidità e per la quale non è più rinviabile la liquidazione coatta amministrativa, che però non arriva, lasciando tutto fermo, ormai, da cinque anni. È utile riavvolgere il nastro all’origine di questa vicenda, e cioè al 23 novembre 2018 quando, nell’ambito del “Salva Messina”, il consiglio comunale approva la messa in liquidazione dell’Atm, per costituire, appunto, la nuova Spa. A quel punto si è innescato un lungo iter, con la nomina, da parte del sindaco, della commissione liquidatrice (al vertice Pietro Picciolo) e la redazione, da parte di quest’ultima, del piano di liquidazione, l’atto fondamentale che formalizza la liquidazione stessa e che va, anch’esso, approvato dal consiglio comunale. Ma qui si innesca il momento spartiacque: a metà dicembre 2019, nel bel mezzo di uno scontro politico (con tanto di dimissioni minacciate dall’allora sindaco Cateno De Luca), il consiglio comunale boccia il piano di liquidazione. A quel punto l’Amministrazione cambia strategia e decide di rivolgersi direttamente alla Regione, chiedendo la dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa «in quanto non è ipotizzabile procedere alla liquidazione volontaria, in assenza del supporto del Comune con la non approvazione da parte del consiglio comunale del piano di liquidazione».