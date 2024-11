Messina: arrestato un 21enne in possesso di 200 grammi di hashish

Dagli esami di laboratorio è emerso che, con la quantità di stupefacente sequestrato, sarebbero state ricavabili oltre 2600 dosi , una quantità sufficiente per alimentare il mercato dello spaccio in diverse aree della città.

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto più di 200 grammi di hashish nascosti con cura all’interno di una scarpa , riposta sotto il letto nella camera del giovane. La droga era confezionata in tre involucri di cellophane, evidentemente destinati alla vendita. Il materiale è stato immediatamente sequestrato e successivamente inviato ai laboratori del RIS di Messina per le analisi tecniche.

All’indomani dell’arresto, il giovane è comparso davanti al giudice per l’udienza di convalida, che si è svolta con rito per direttissima. Il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa di ulteriori sviluppi dell’indagine.